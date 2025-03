Agi.it - La rinascita di Berrettini, nei quarti di finale di Miami sfiderà Fritz

AGI - Matteoaffronterà domani Taylorneididel torneo di. L'ultima volta in cui il romano era arrivato così lontano in un 1000 risale a Madrid 2021: tantissimo tempo fa specie per uno come Matteo che ha attraversato diversi deserti per arrivare dove è ora. In assenza di Jannik Sinner, fermo ai box per squalifica, e stante l'ennesima fase grigia di Lorenzo Musetti (sconfitto senza appello con un doppio 6-2 da Djokovic), il 28enne romano è oggi il portabandiera maschile del movimento tennistico italiano, un portabandiera di altissimo livello come dimostra il successo quasi brutale negli ottavi contro Alex De Minaur. L'australiano numero 10 del mondo sta sviluppando una sorta di idiosincrasia per i colori azzurri: plurisconfitto per mano di Sinner, è uscito perdente dal match controdopo aver più volte assaporato (l'azzurro gli ha annullato sei set point) il gusto di poterlo portare al terzo set, area in cui sarebbe stato inevitabilmente lui il favorito.