Ilrestodelcarlino.it - La ricerca della felicità al Carisport. Due spettacoli per genitori e figli

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Non è questione di citare il titolo del film, ma piuttosto di prendere atto del fatto che andare alla ‘’ è il modo più romantico, ma anche più concreto, di descrivere la vita. La vita di tutti, a qualunque età. Bastano tre parole, perché lain fondo è davvero semplice: più ti affanni a costruirci intorno questioni, più ti ci allontani. Lala vedi negli occhi di un bambino a cui basta niente per ridere e rischi di perderla tra i pensieri di un adolescente, il cui ‘tutto’ è ancora troppo poco. Per finire con gli adulti, che spesso lasi affannano a volerla comprare. Le cose più belle non si pagano. E lanon si insegna, si trova. Appunto. O si regala. Magari con qualche buona indicazione. Venerdì alarriverà la tappa cesenate di ‘Vite – storie di’, uno spettacolo itinerante che si rivolge all’intera comunità, partendo in particolare dai ragazzi e dai, con l’intento di invitare ad andare oltre gli stereotipi, i ‘like’ sui social network o le frasi arroganti del compagno e ocompagna che usa il bullismo per sentirsi grande e allo stesso tempo per sbriciolare l’autostima di chi gli sta di fronte.