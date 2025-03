La Resurrezione di Cristo | Mel Gibson girerà il sequel quest’estate a Cinecittà

Leggi su Cinefilos.it

Mel Gibson darà il via alle riprese dell'atteso seguito di La Passione di Cristo, apparentemente intitolato La Resurrezione di Cristo, ad agosto presso gli studi Cinecittà a Roma, come annunciato dall'amministratore delegato Manuela Cacciamani. In un'intervista rilasciata al quotidiano finanziario italiano Il Sole 24 Ore, Cacciamani ha infatti dichiarato che Gibson e la Icon Productions hanno fissato ad agosto la data di inizio delle riprese del seguito del suo kolossal biblico del 2004, che è diventato il film indipendente con il maggior incasso di tutti i tempi. Diverse fonti hanno poi confermato a Variety che la produzione di "The Resurrection" inizierà effettivamente nell'estate del 2025. Il nuovo e vasto Studio 22 di Cinecittà sarà il centro principale del film.