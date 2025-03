Ilfattoquotidiano.it - La rabbia di Bonelli contro Nordio: “Lei ha coperto un boia e uno stupratore, come fa a dormire la notte?”

“Non ha avuto il coraggio di ricordare le vittime delAlmasri, di coloro che sono stati torturati e assassinati. Non si può nascondere dietro i cavilli giuridici, perlopiù falsi, quelle persone chiedono giustizia. Ha fatto l’avvocato di Almasri” e “haun, un criminale, uno“, per questo “chiediamo le sue dimissioni”. “fa ad andare tranquillo a?”. Così Angelo(Avs) in Aula alla Camera durante le dichiarazioni di voto sulla mozione di sfiducia al ministro della Giustizia Carloha ricordato la fuga del “nazista Kappler” dall’Italia facendo un parallelo con il caso Almasri, sottolineando una differenza: “Almasri non è stato liberato dalla moglie, ma da lei”, l’accusa al Guardasigilli.L'articolo Ladi: “Lei haune unofa ala?” proviene da Il Fatto Quotidiano.