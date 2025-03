Davidemaggio.it - La quarta tappa di Pechino Express 2025

Leggi su Davidemaggio.it

arriva in Thailandia. Sorpassate le Filippine, nella puntata in onda questa sera, giovedì 27 marzo, i viaggiatori dovranno affrontare unalunghissima: 450 km da Khon Kaen a Phitsanulok. In onda su Sky Uno, e in streaming su NOW, la gara riparte in questo nuovo Paese, la Thailandia, ricco di spiritualità, natura e colori, definito la “Terra della libertà”, dove templi maestosi si alternano a città modernissime.Dopo la seconda eliminazione (Virna Toppi e Nicola Del Freo “I Primi Ballerini”), ai nastri di partenza della, sono rimaste 7 coppie: Jury Chechi e Antonio Rossi, i “Medagliati”, i “Complici” Dolcenera e Gigi Campanile, i “Cineasti” Nathalie Guetta e Vito Bucci, gli “Estetici” Giulio Berruti e Nicolò Maltese, le “Sorelle” Samanta e Debora Togni, i “Magici” Jey e Checco Lillo e le “Atlantiche” Ivana Mrazova e Giaele De Donà.