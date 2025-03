Ilrestodelcarlino.it - "La Provinciale è un colabrodo. Le proteste di Runco inascoltate"

La Provincia non interverrà prima della fine del 2025, tranne un po’ di manutenzione. E’ poco, ma con questi chiari di luna di finanziamenti all’osso non è da disprezzare. Non è caduta nel vuoto la protesta dei residenti di, che si lamentavano dello stato disastroso dellache collega Portomaggiore alla frazione, degrado che si è acuito da un anno a questa parte, con ricadute negative anche della sicurezza. Il sindaco di Portomaggiore, Dario Bernardi, tra l’altro originario di, aveva segnalato alla Provincia la criticità viaria il 18 febbraio in una lettera alla Provincia. Il presidente Daniele Garuti ha promesso di intervenire: "Con riferimento alla sua lettera (del sindaco ndr) inerente le condizioni manutentive della29, segnatamente nel tratto compreso tra il km.