Sbircialanotizia.it - La Promessa, Álvaro Quintana: ecco l’imprevedibile ritorno di Antoñito

Leggi su Sbircialanotizia.it

Siamo un po’ emozionati mentre vi raccontiamo una novità che, a nostro parere, sta scuotendo gli affezionati della serialità spagnola., volto già conosciuto per aver interpretatoin Una Vita, sta tornando sugli schermi in un ruolo che pare fatto su misura per lui: un altro “”, ma all’interno di La. Già . L'articolo Ladiè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.