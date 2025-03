Ilgiorno.it - La pratica di Yanagi fra la realtà e il mito

Pirelli HangarBicocca presenta “ICARUS”, la prima grande antologica (da domani sino al 27 luglio) in Europa dedicata allaartistica di Yukinori: un’ampia selezione di opere risalenti agli anni Novanta e Duemila insieme a lavori più recenti. I visitatori potranno percorrere le traiettorie imprevedibili create dall’opera dell’artista giapponese.ricontestualizzerà alcune delle sue installazioni più significative e monumentali negli spazi ex industriali di Pirelli HangarBicocca innescando una riflessione, più che mai attuale, sui temi del nazionalismo, delle dinamiche governative e sugli aspetti paradossali delle società contemporanee. Yukinori(Fukuoka, 1959) vive e lavora sull’isola di Momoshima in Giappone, lontano dalla scena pubblica, pur rappresentando uno dei più influenti artisti giapponesi contemporanei.