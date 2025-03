.com - ‘La partita del futuro’, 370 scuole romane e 14 progetti e idee per i giovani il 2 aprile all’Olimpico

(Adnkronos) – Un Campionato perpensati con ie per idi 370di secondo grado, tra pubbliche e paritarie: è #Ladel Futuro, che si svolgerà il prossimo 2allo Stadio Olimpico di Roma, con la fattiva collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale del Ministero dell’Istruzione e del Merito e il coordinamento di UCID Roma attraverso la qualificata Commissione Etica. L’evento è presente nel calendario del Giubileo 2025 ed è visibile a livello internazionale. #Ladel Futuro nasce dal desiderio condiviso di un gruppo di imprenditori e professionisti, arricchito dalla partecipazione diuniversitari, di diffondere un evento ad impatto sociale per la città, pensato come “ROMA BeneComune”. Questa è l’idea guida del progetto da restituire alla città e pensato come virtuosa convivenza e in relazione alle esigenze dei territori prossimi a ciascuna scuola.