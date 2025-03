Laprimapagina.it - La palermitana Laura Papadia uccisa da Gianluca Romita a Spoleto

Tragedia a, in provincia di Perugia, nella mattina di mercoledì 26 marzo 2025., 37 anni originaria di Palermo, è stata trovata morta nella sua abitazione. Il compagno,, ha confessato l’omicidio mentre minacciava di gettarsi dal Ponte delle Torri, alto 80 metri., 48 anni, rappresentante di vini originario di Milano, è stato fermato dagli agenti mentre tentava il suicidio. Il corpo diè stato rinvenuto nella camera da letto del loro appartamento in via Porta Fuga, nel palazzo storico Rocca dei Perugini.A far scattare l’allarme sono stati i colleghi di, preoccupati per la sua assenza sul posto di lavoro. Secondo le prime ricostruzioni,sarebbe stata strangolata. Prima di tentare il suicidio,avrebbe telefonato alla sua ex moglie, residente a Oristano, confessando l’omicidio e manifestando l’intenzione di togliersi la vita.