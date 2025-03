Iodonna.it - La Nasa ha modificato la descrizione della missione Artemis in linea con politiche contro inclusività e diversità emanate da Trump

Lo scopo, negli intentiè quello di riportare un contingente umano sulla Luna, dopo l’ultimaApollo 17 del 1972. Fino a pochi giorni fa, questo obbiettivo era descritto sul sitocosì: «Con la campagna, stiamo esplorando la Luna per la scoperta scientifica, il progresso tecnologico e per imparare come vivere e lavorare su un altro mondo mentre ci prepariamo per le missioni umane su Marte. Collaboreremo con partner commerciali e internazionali e stabiliremo la prima presenza a lungo termine sulla Luna. Lafarà atterrare la prima donna, la prima persona di colore e il primo astronauta partner internazionale sulla Luna utilizzando tecnologie innovative per esplorare una superficie lunare più ampia che mai».elimina la Black Lives Matter Plaza X Oggi invece, sul sito, si legge solo: «Con la campagna, esploriamo la Luna per la scoperta scientifica, il progresso tecnologico e per imparare come vivere e lavorare su un altro mondo mentre ci prepariamo per le missioni umane su Marte.