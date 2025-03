Tpi.it - La Nasa cancella dal suo sito l’impegno a far atterrare sulla Luna un’astronauta donna e uno nero: “Ordine di Trump”

Lahato dal suol’obiettivo di farla prima astronautae il primo astronauta. I riferimenti sono stati rimossi per assecondare le nuove direttive della Casa Bianca contro le politiche per la diversità e l’inclusione. Lo conferma la stessa Agenzia spaziale degli Stati Uniti, specificando che, tuttavia, “il cambiamento di linguaggio non indica un cambiamento nelle assegnazioni dell’equipaggio”.Cinque anni fa, durante il primo mandato da presidente di Donald, lasi era impegnata a realizzare con il suo programma Artemis entrambi gli obiettivi, oltre a quello di portaresuperficiere il primo astronauta non statunitense. L’ultimo astronauta adsul satellite è stato Eugene Cernan nel 1972, in occasione della missione Apollo 17.