La mensa finisce nel mirino | Il servizio è peggiorato

"Ilè nettamente. Il menù imposto è scarso. Una spending review viene spacciata per scelta green". Una trentina di studenti dell’Università di Macerata si sono riuniti al polo di Filosofia in un’assemblea per discutere delfornito dall’Erdis. Antonello Urso, studente borsista tra gli organizzatori dell’incontro, racconta che "gelati, succhi di frutta e dolci sono stati eliminati dalla proposta, e quelli che erano contorni come piselli o fagioli ora vengono dati come secondi. Le porzioni, inoltre, sono state ridotte. Siamo stati convocati a fine febbraio in una riunione dove ci hanno spiegato il cambio, ma solo a titolo informativo, non abbiamo avuto alcuna voce in capitolo". Il nuovo menù, secondo gli studenti, viene "spacciato per ecosostenibile, mentre non fa altro che ridurre la scelta".