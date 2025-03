Iodonna.it - La longevità è il tema più "caldo" in cosmesi: la skincare, infatti, è focalizzata sull'offrire formule che sostengano i meccanismi di giovinezza della pelle, più a lungo possibile

Il termine “skin longevity” non è nuovo: da alcuni anni, in un mondo dove la vita si sta allungando, laè chiamata in causa come strumento, prezioso, per invecchiare (effettivamente) al meglio. Così,i player del mercato mettono a punto ricerche sempre più avanzate, che allargano la visionecuraa concetti più ampi come la genetica, lo stile di vita, con l’obiettivo non solo di mantenere unapiù bella ma, nel, al meglio delle sue potenzialità di. Ladi Victoria Beckham: i tre passaggi per unadall’effetto glow X Leggi anche ›sensibile: perché succede e cosa è importante sapere Skin Longevity, laè il topicIl mondo cosmetico si sta sempre più concentrandoa cosiddetta skin longevity, ovvero su come mantenere l’aspettoil più sano e giovane, chiamando in causa, al servizio delle formulazioni, genetica, biologia, fattori ambientali, enon solo.