La libertà vigilata del telecomando

Sono passati quasi quarant’anni da quando Renzo Arbore, ben a ragione, cantava che “tu nella vita comandi fino a quando / hai stretto in mano il tuo”. All’epoca c’erano sì e no sei canali; ora che il potere delsi è esteso a dismisura, con la proliferazione di piattaforme ciascuna delle quali è un pozzo senza fondo, ladi intrattenimento non sembra essere cresciuta in proporzione. Nel senso che, l’altro giorno, guardando l’ennesima puntata di una serie tv avventurosa, ho dovuto sorbirmi la ramanzina iniziale per cui mi veniva detto attenzione, le scene che seguono contengono terremoti e catastrofi naturali che possono turbare la sensibilità dello spettatore; il quale spettatore, che ero io, si ritrovava così a sapere sin dall’inizio della puntata che a un certo punto un terremoto e una catastrofe naturale avrebbero piegato il corso degli eventi e addio sorpresa, addio sospensione dell’incredulità, addio intrattenimento.