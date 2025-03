Ilrestodelcarlino.it - La Gumina a parte ma sta recuperando

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ripresa degli allenamenti, ieri, per i bianconeri che dopo il giorno di riposo di lunedì, sono tornati a preparare il prossimo turno di campionato che li vedrà di scena, in casa, all’Orogel Manuzzi, contro la Juve Stabia, domenica (fischio d’inizio alle 15). Tutti a disposizione di mister Michele Mignani, fatta eccezione per Antonino La, già ai box prima della sosta. Una distorsione alla caviglia rimediata in allenamento lo aveva costretto a saltare l’ultimo turno contro lo Spezia. Il calciatore ha svolto ancora un lavoro differenziato ma c’è ottimismo dalle parti del Cavalluccio di poterlo avere a disposizione domenica. La squadra tornerà ad allenarsi questa mattina a Martorano. Terminati anche gli impegni delle rappresentative internazionali, che hanno visto protagonisti i bianconeri Joseph Ceesay, Dario Saric e Leonardo Mendicino.