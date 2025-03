Ilrestodelcarlino.it - La guerra dei sessi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un'associazione che rappresenta padri separati ha affisso alcuni manifesti per le strade di Bologna. Intento provocatorio, polverone inevitabile. Gli slogan sui manifesti erano di questo tenore: ''Sei un fallito. Se lo dice è violenza'', ''Ti tolgo i figli e ti rovino. Se lo dice è violenza'', ''I figli sono miei perché li ho partoriti io. Se lo dice è violenza''. La polemica è scaturita non tanto dal contenuto quanto dalla provocazione, che consiste nell'aver ricalcato, ribaltando il messaggio, la campagna promossa a suo tempo dalla regione Emilia-Romagna contro la violenza di genere. Gli slogan di allora: ''Se mi lasci ti rovino. Se lo dice è violenza'', ''Per chi ti sei vestita così? Sei proprio una zoccola. Se lo dice è violenza'', ''Sei cretina. Se lo dice è violenza''. La vicesindaca Emily Clancy ha prontamente espresso il suo sdegno nei confronti dell'associazione padri separati promotrice dell'iniziativa: ''Definire questa campagna fuorviante è poco, la definirei uno stravolgimento della realtà.