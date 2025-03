Lanazione.it - La giungla degli immobili . Come evitare le trappole e “salvare“ agenti e clienti

Alla chiamata per gliari hanno risposto in tanti, presenti e partecipi al convegno “La responsabilità dell’agenteare nella sua attività quotidiana: analisi delle ultime evoluzioni giurisprudenziali” che si è tenuto ieri a Palazzo Sani, organizzato da Fimaa Confcommercio e dal suo presidente Alessandro Gabriele. “Una giornata nata per la crescita professionale dell’agenteare, figura predominante di compravendita– sottolinea Alessandro Gabriele –. Ma anche l’occasione per utile vademecum perdanni all’agente stesso e perchè possa svolgere al massimo il suo ruolo di mediatore tra le parti“. L’avvocato Federica Bianchi consulente legale di Fimaa è stata la guida del convegno, snocciolando anche una serie di casi concreti che esemplificanoe perchè stare in guardia.