La foto alterata e l’inesistente messa satanica del Vaticano

Circola un presunto scattografico che mostrerebbe unacelebrata dal. Nell’immagine si vedono diversi uomini di Chiesa inginocchiati davanti all’altare, accanto a quello che con tutta probabilità è Papa Benedetto XVI, apparentemente in adorazione di una statua di Baphomet. In realtà, si tratta di una.Per chi ha frettaLarisulta. Il primo indizio sono le strane ombre della statua sull’altare.Lo scatto originale è privo della statua.Lariguarda unacelebrata da Papa Benedetto XVI a Sidney nel 2008.AnalisiL’immagine risulta condivisa via social, come nell’esempio sotto riportato:Ecco l’immagine tratta dalla presunta fonte, il sito “Finalwakeupcall“:La strana ombra della statuaA destare sospetto sono le luci e soprattutto l’ombra delle ali della statua sull’altare.