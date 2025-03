Dayitalianews.com - La fortuna bacia la provincia di Latina: vinti decine di migliaia di euro con un 8 Oro

Un colpo diha regalato un premio straordinario a Cisterna di, dove un giocatore ha centrato una vincita da 30milagrazie al 10eLotto. L’estrazione vincente, avvenuta nel concorso del 25 marzo, ha reso questa giornata memorabile per ilto partecipante, che ha trasformato una semplice giocata in un premio significativo.Una vincita realizzata con un 8 OroIl biglietto vincente è stato giocato presso un punto vendita situato in via Livorno, dove il giocatore ha ottenuto il ricco bottino grazie a un 8 Oro. Questa combinazione si è rivelata vincente, facendo della sua giornata un evento da ricordare.Un montepremi da capogiro per il 10eLottoIl concorso del 10eLotto continua a distribuire somme importanti: l’ultima estrazione ha visto la bellezza di 27,9 milioni diassegnati in tutta Italia, confermando l’enorme seguito che il gioco riscuote tra gli appassionati.