La Fiorentina mi fa ancora male, intervista a Mario Gomez

«Capisco perché i giocatori vogliano mettere un punto alle proprie carriere in questo modo ma personalmente non sono un grande fan delle partite d’addio, come quella di Pepito. Non mi piace che ci sia così tanta attenzione su di me, ed è per questo che ho deciso che non l’avrei fatta».butta questa cosa lì, verso la fine della nostra, mentre parliamo della sua esperienza alla. Ci siamo incontrati in una sala interrata di un albergo di Madrid vicino al Santiago Bernabeu, entrambi ospiti dell’ECA Club Connect, l’appuntamento con cui la European Club Association mette in contatto la classe dirigente del calcio europeo cercando contemporaneamente di aggiornarla sugli ultimi sviluppi del gioco. Il giorno prima ho assistito a una sessione di "speed networking".