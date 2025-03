Ilfoglio.it - La figlia di lui

Ladi lui è una bambina infernale che si chiama Emma. Tira i calci sotto il tavolo, fa i capricci, vuole l’hamburger le ciambelle e i churros ma poi butta via tutto, dopo averlo toccato e sputacchiato. Quando la incontriamo ha nove anni, siamo a New York. Una notte, in una delle molte scene riuscite del libro, Emma prende il prezioso prosciutto crudo dal frigo e lo mette sulla faccia della “matrigna” mentre dorme. Lui è Arno, americano informatico e padre di Emma. E’ pieno di sensi di colpa per aver lasciato la madre di Emma, Charlotte, quando la piccola aveva un anno, e di fronte alla bambina infernale diventa debole, non in modo tenero, ma in un modo che lo rende privo di fascino, esasperante – non solo le lascia fare tutto quello che vuole, ma si lascia umiliare: come quando Emma pretende di essere pagata per andare a prendere il succo di frutta (il frigo ha un ruolo centrale in questo romanzo).