La Fgi rimuove Maccarani, Facci "Ciclo esaurito, andiamo avanti"

ROMA (ITALPRESS) – La Fedeginnastica taglia con il passato e guarda al futuro con energia e positività. Il Consiglio Direttivo Federale, che si è riunito questa mattina nella seconda seduta del nuovo corso del presidente Andrea, ha deciso per la risoluzione anticipata del contratto di Emanuela, al centro delle note vicende che la vedono accusata di abusi e maltrattamenti nei confronti di alcune atlete.Questo vuol dire che, oltre ad essere stata rimossa dal ruolo di direttrice tecnica della ginnastica ritmica, non potrà più entrare nell’accademia di Desio. “Abbiamo ritenuto che ilfosse. Ora si va, si producono nuovi progetti, si valuta la possibilità di crescere ancora di più, magari in maniera differente”, spiega, che ha assunto la guida della ritmica ad interim fino al 30 giugno.