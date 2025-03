Laprimapagina.it - La famiglia Berlusconi lancia un’opa sulla prima tv commerciale tedesca

Leggi su Laprimapagina.it

MFE MediaForEurope, il gruppo guidato dal CEO Pier Silvio, hato un’offerta pubblica di acquisto volontaria (OPA) su ProSiebenSat.1, la storica media company, acquisendo il 29,99% delle azioni e segnando un passo decisivo per rafforzare la propria posizione nel mercato europeo dei media. L’operazione potrebbe segnare una svolta significativa per il gruppo, aprendo la strada a un’ulteriore espansione in un settore altamente competitivo come quello dei media.L’Offerta di MFE su ProSiebenSat.1La notizia dell’offerta è arrivata come un segno di intenti chiaro da parte di MFE, che mira a incrementare la sua partecipazione in ProSiebenSat.1 e a consolidare la sua posizione nel panorama dei media europei. MFE ha confermato di averto una OPA su ProSiebenSat.1, con l’obiettivo di salire al di sopra del 30% delle azioni della compagnia, un traguardo che permetterebbe al gruppo italiano di avere maggiore influenza sulle decisioni strategiche della società bavarese.