La falsa tessera universitaria di Obama "immigrato keniota negli Stati Uniti"

Ormai dovrebbe essere consegnata alla storia come bufala storica, tra le tante messe in circolazione dai rivali nei confronti di Barack. Parliamo della presuntadi. Ancora oggi ne circolano diverse condivisioni Facebook. Questa dimostrerebbe che in realtà era unquindi non eleggibile Presidente degli. In quanto tale rientra nelle fake news potenzialmente razziste sostenute dall’attuale capo di stato statunitense, Donald Trump. Vediamo perché si tratta di una bufala nota da tempo.Per chi ha fretta:Continua a circolarediche smaschererebbe le sue origini non americane.Si tratta di una “informazione” notevole, perché decreterebbe la non legittimità del Presidente.In realtà una analisi del numero identificativo del documento porta allo studente Thomas Lugert.