Liberoquotidiano.it - LA DIRETTA "Sembra l'inquisizione": sfiducia, Nordio impallina la sinistra

È iniziata la discussione alla Camera con all'ordine del giorno la mozione dial ministro della Giustizia Carlo, presentata dalle opposizioni dopo il caso Almasri, il generale libico inizialmente arrestato in Italia perché ricercato dalla Corte penale internazionale e poi liberato e riportato in patria. Prima la replica del Guardasigilli, successivamente le dichiarazioni di voto e il voto sulla mozione di.Ore 10.58 - Azione: laè un boomerang, non partecipiamo Pur condividendo tutte le critiche al ministro della Giustizia sul caso Almasri "manifestiamo totale perplessità rispetto all'efficacia della mozione di", ha detto in Aula il deputato Antonio D'Alessio in dichiarazione di voto per il partito. "È la mancanza di chiarezza che ha fatto indignare l'Aula", ma "noi non condividiamo lo strumento della mozione diche diventa un boomerang.