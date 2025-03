La difesa di Nordio in aula | Il ministro non è un passacarte troppi errori dalla Cpi nel caso Almasri

Leggi su Open.online

Carloprende la parola all’apertura della seduta della Camera in cui si discute della mozione di sfiducia che lo riguarda. Si parlerebbe deldel generale, accusato di torture e omicidio da parte della Corte penale internazionale ma liberato e rimpatriato dall’Italia. Ilparte dicendo che «manca solo che mi accusino di simonia e bestemmia e siamo a posto, sono accuse da inquisizione». Apostrofa poi il parlamentare Roberto Giachetti, che l’ha denunciato per concorso in omicidio sui suicidi in carcere: «Ildella giustizia secondo lui è responsabile di omissione per aver impedito i suicidi. Noi riconosciamo un fardello di dolore, ma non è che negli altri anni fossero molti meno i suicidi, quando scatta questa responsabilità? Per tutti i suicidi che ci sono stati gli anni precedenti i pm avrebbero dovuto agire e non l’hanno fatto, forse perché non lo dovevano fare».