La difesa di Depardieu | Non vado certo in giro a palpeggiare le donne

"Non sono un palpeggiatore da metropolitana". Fra le mille colorite e spesso volgari frasi di Gerardal processo per violenza sessuale e molestie a una scenografa e un’assistente sul set del film Les Volets Verts (Le persiane verdi, dall’omonimo romanzo di Georges Simenon) del 2021, molte potrebbero entrare nel copione di un film porno di periferia. Il vecchio leone, 76 anni e acciacchi al cuore e per il diabete, ha recitato varie parti: dell’uomo "emozionato di essere qui" ad ascoltare "parole di rabbia che non capisco e che mi fanno male"; del personaggio iroso ma non violento, che esagera con le parole ma a fin di bene; di chi alla sua età e con 150 chili addosso "non si piace abbastanza per mettere una mano sul sedere a qualcuno. Non sono mica Emile Louis" citando un violentatore seriale di fine anni Novanta.