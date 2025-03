Lanotiziagiornale.it - La Corea del Sud devastata dagli incendi boschivi: almeno 18 vittime e migliaia di ettari andati in fumo. Il governo di Seul dichiara l’emergenza nazionale: “Mai visto nulla di simile”

Sembra non esserci pace per ladel Sud. Dopo lo scandalo per il presunto golpe del presidente Yoon Suk-Yeol, il Paese del sud est asiatico in queste ore è stato sconvolto da massicci e incontenibiliche hanno causato “diciotto” e “danni senza precedenti”. A dirlo è il presidente ad interim Han Duck-soo definendo questi roghi come “i peggiori nella storia delladel Sud”.Stando a quanto emerge, glisono iniziati già nel fine settimana scorso e da quel momentodi vigili del fuoco sono impegnati a combattere più di una dozzina di roghi che hanno devastato il sud-est del Paese, bruciando in modo irrimediabiliedi. Secondo quantoto all’agenzia Afp da un funzionario del ministero della Sicurezza, oltre alle 18si registrano anche 19 feriti, sei delle quali in modo grave.