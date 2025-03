Ilrestodelcarlino.it - La comunità in preghiera per il ragazzino ricoverato

Chiesa parrocchiale gremita di persone, l’altra sera a Castelnovo Sotto: si è svolto un momento diper lo studente di 11 anniin gravi condizioni al Sant’Orsola di Bologna in seguito a un malore improvviso, pare di natura cardiaca, che lo ha colpito domenica pomeriggio mentre si trovava nel campetto parrocchiale a Nocetolo di Gattatico, per un ritiro spirituale per i ragazzi di prima media. Dopo le prime cure ilè stato trasferito d’urgenza in elicottero prima al Maggiore di Parma e poi nel reparto di terapia intensiva cardiologica pediatrica dell’ospedale Sant’Orsola di Bologna, in prognosi riservata. E’ stato sottoposto a intervento chirurgico e ora le sue condizioni sono costantemente monitorate. Il parroco, don Paolo Tondelli, ha invitato i cittadini a unirsi in chiesa per pregare per una pronta guarigione dell’undicenne e per un suo pronto rientro tra i suoi cari e gli amici.