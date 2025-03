Thesocialpost.it - La Commissione Europea lancia il nuovo kit di sopravvivenza e la strategia per affrontare le emergenze

Bottiglie d’acqua, medicinali di base, torcia elettrica, batterie, cibo a lunga conservazione e documenti personali. No, non è una lista per un campeggio, ma il contenuto delkit diproposto dalla. L’obiettivo del kit è semplice ma vitale: permettere ai cittadini di resistere autonomamente per almeno tre giorni in caso di crisi gravi. Il piano, che sarà presentato ufficialmente oggi, 26 marzo, a Bruxelles, è parte di una serie di 30 azioni contenute nella “Eu Preparedness Union Strategy”, unadell’Unioneperpandemie, guerre, cyberattacchi e cambiamenti climatici.Un allarme globale per la sicurezzare l’allarme è Sauli Niinistö, ex presidente della Finlandia e attuale consigliere speciale della presidente della, Ursula von der Leyen.