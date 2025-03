Ilfattoquotidiano.it - La commissaria Ue all’Ambiente: “La stretta sui Pfas non prima del 2026”. A vuoto gli appelli, vincono le lobby

“La modernizzazione” del regolamento Ue Reach sulle sostanze chimiche “arriverà entro la fine dell’anno”, ma non porterà con sé laannunciata da Bruxelles sui, le sostanze perfluoroalchiliche note come “inquinanti eterni”. Per quella bisognerà attendere almeno il. Lo ha confermato in queste ore laUe per l’Ambiente, Jessika Roswall. E le sue parole ricordano quelle pronunciate mesi fa da Mario Draghi per presentare il rapporto “Il futuro della competitività europea” redatto dal gruppo di lavoro dell’ex premier. Nel documento si affermava che l’eventuale divieto di utilizzo di una serie diavrebbe avuto un “impatto negativo sull’uso di sostanze necessarie per produrre tecnologie pulite (batterie ed elettrolizzatori), per le quali attualmente non esistono alternative”.