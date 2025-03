La collega si prende Forum Barbara Palombelli fuori chi le toglie il programma

Leggi su Caffeinamagazine.it

Possibile terremoto in vista a Mediaset.starebbe temendo il peggio, alla luce delle ultime indiscrezioni che hanno coinvolto il suo. Una sua notaavrebbe messo gli occhi sulla trasmissione e questo potrebbe significare che lei tra non molto debba andarsene e lasciarle il posto.La decisine finale spetterà ovviamente ai vertici aziendali, ma i rumor sunon sarebbero affatto rassicuranti per la conduttrice. Lastarebbe facendo carte false pur di convincere Pier Silvio Berlusconi a concederle questa opportunità. E stravolgerebbe completamente tutto, dato che questa giornalista è alla guida di un’altra trasmissione.Leggi anche: “Bomba, torna in tv”. Pomeriggio 5, Myrta Merlino riceve il benservito e al suo posto arriva lei, scatta l’allarme: “vuolerle”Ormai da tanti anniè il volto dinella mattinata di Canale 5, ma variazioni potrebbero essercene presumibilmente a partire dalla prossima stagione televisiva.