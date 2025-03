Quifinanza.it - La classifica delle regioni più a rischio povertà, Calabria in cima

I dati Istat suldied esclusione sociale in Italia rivelano differenze significative tra una regione e l’altra. La separazione più netta è quella tra Nord e Centro da una parte e Sud e Isole dall’altra, con alcune eccezioni diche si posizionano al di fuori della propria area geografica.In realtà il meridione sembra essere ulteriormente diviso al proprio interno, con quattro, Campania, Puglia e Sicilia, dove le condizioni difamiglie sono ancora più critiche rispetto al resto del Sud.di, Italia divisa in treIldied emarginazione sociale è una metrica che calcola quanto una famiglia sia in pericolo di essere esclusa dalla società a causa di una mancanza di mezzi economici. Unisce tre dati:ildi, dato principalmente dal reddito;le gravi deprivazioni materiali, date dal non potersi permettere spese non essenziali ma che garantiscono una vita dignitosa;la bassa intensità lavorativa, data dal numero di membri di una famiglia che lavorano e dalla natura del loro impiego.