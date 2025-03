La chitarra di Carlos Santana torna a incantare il Lucca Summer Festival

Leggi su Corrieretoscano.it

– Grande ritorno sul palco delper.L’iconico chitarrista e compositore sarà protagonista di un concerto straordinario il prossimo 3 luglio in piazza Napoleone, dove il pubblico potrà lasciarsi trasportare dalle sue inconfondibili sonorità latine, rock e blues.sul palco delper la seconda volta, a distanza di ben 19 anni dalla sua memorabile performance nell’edizione del 2006. Con una carriera che abbraccia oltre 5 decenni e costellata di successi planetari,continua amilioni di fan in tutto il mondo grazie alla sua straordinaria energia e al virtuosismo unico che hanno ridefinito il ruolo dellanella musica contemporanea.Nel corso della sua carriera,ha vinto 10 Grammy Awards e 3 Latin Grammy, vendendo oltre 100 milioni di dischi e conquistando un posto nella Rock and Roll Hall of Fame.