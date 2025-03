Bergamonews.it - La chimica a Bergamo e in Europa: investire, semplificare, capire

Leggi su Bergamonews.it

Il prossimo primo aprile ci sarà l’assemblea delle aziende chimiche di Confindustria.Nelle ultime settimane la cessione della partedel gruppo Radici, storico e importantissimo gruppo bergamasco, e gli appelli di Giorgio Gori, deputato al parlamento europeo, per il manifatturiero in diverse situazioni in città hanno messo al centro del dibattitto le preoccupazioni del mondo imprenditoriale per l’aria che tira.Le incertezze geopolitiche sono un acceleratore di fenomeni in corso già prima e dopo il problema del Covid. Vent’anni fa , ai tempi della globalizzazione avevamo notato che l’”aggregazione dei mercati stava disaggregando le catene di fornitura”. Cioè alcuni anelli di queste catene erano stati trasferiti in paesi a basso costo, in particolare basso costo del lavoro. Oggi stiamo valutando processi in senso opposto o la necessità di processi in senso opposto, perché l’evoluzione in particolare in Cina ha cambiato le prospettive: hanno know-how e una completa padronanza delle parti alte delle filiere.