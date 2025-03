Cultweb.it - La chat segreta di Donald Trump e il giornalista inserito per sbaglio: cos’è successo?

Un grave errore di sicurezza ha coinvolto l’amministrazione, portando alla divulgazione accidentale di informazioni riservate. Jeffrey Goldberg, direttore di The Atlantic, è stato erroneamente incluso in unadi gruppo su Signal, un’app di messaggistica crittografata, dove alti funzionari discutevano dettagli operativi sugli attacchi contro i ribelli Houthi in Yemen.Tra i partecipanti figuravano il vicepresidente J.D. Vance, ilrio alla Difesa Pete Hegseth e il consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz, che nelle ultime ore ha chiesto scusa per averilnellalo ha già “perdonato” spiegando che “ha imparato la lezione, è un brav’uomo e non si deve scusare, sta facendo il suo meglio“). La conversazione verteva su obiettivi specifici, armi da utilizzare e sequenze operative.