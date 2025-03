Ilrestodelcarlino.it - La Casa di Carità saluta e ringrazia suor Nicoletta

Durante la messa delle 11,15, domenica 30 marzo a Fosdondo di Correggio, è previsto il saluto conmento destinato a, da qualche tempo in forza alla localedella. Una festa che proseguirà anche nel pomeriggio, alle 16,30 alla, per poi concludersi con i vespri alle 18,30. Dal 2017rappresenta un punto di riferimento alladi Fosdondo, guidando la struttura con amore e dedizione. Ora, dopo diversi anni di servizio, è giunto il momento per lei di intraprendere una nuova avventura a Fontanaluccia. "Anche se il vuoto che lascia sarà grande – dicono dalla parrocchia locale – e possiamo essere certi cheTherese eFlora sapranno portare avanti il suo prezioso lavoro con altrettanta passione e impegno. La Provvidenza ha già messo in moto il suo piano e siamo fiduciosi che tutto andrà per il meglio".