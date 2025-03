Lanazione.it - La carta si può fare con l’idrogeno. Toscotec e la produzione ’green’

Leggi su Lanazione.it

L’idea di dare una grossa mano all’industriaria per arrivare a una auspicabile decarbonizzazione parte da un’azienda che ha il proprio quartier generale a Marlia, nella frazione di Capannori (Lucca). Si chiama, ha una lunga storia in evoluzione dal 1948 ad è l’unica azienda ad aver messo sul mercato componenti fondamentali di linee che produconoche possono essere alimentate a idrogeno. Ad accoglierci nella sede aziendale, è l’ingegnere Alessandto Mennucci, Ceo di– A Voith Company. Spiega Mennucci: "Sono orgoglioso di affermare chead oggi, oltre che al gas naturale e alla energia elettrica, è in grado di produrre macchine alimentate a idrogeno, dando così al cliente la possibilità di scegliere l’energia primaria a lui più conveniente o concorde con i suoi obiettivi di sostenibilità".