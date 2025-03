Lanotiziagiornale.it - La Camera salva Nordio, respinta la mozione di sfiducia dopo il caso Almasri

Leggi su Lanotiziagiornale.it

un’infuocata discussione in Aula, ladei Deputati ha respinto ladipresentata dalle opposizioni – ad eccezione di Azione – nei confronti del ministro della Giustizia, Carlo. Come riporta l’Ansa, i voti a favore dellasono stati 119, i contrari 215, mentre non si sono registrati astenuti.Che l’esito sarebbe stato questo lo aveva già preannunciato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, intervistato ad Agorà su Rai 3, quando aveva dichiarato: “La previsione è che ladisarà, e anche largamente. Queste continue richieste diai ministri da parte delle opposizioni, secondo me, sono segno di debolezza. Ma l’opposizione fa quello che ritiene opportuno”.L’intervento diallaPrima del voto è intervenuto in Aula lo stesso, con un discorso che ha fatto infuriare le opposizioni.