La buona amministrazione non dipende dall’età

È partita la campagna elettorale che, come noto, vede il candidato sindaco di sinistra Alessandro Barattoni da una parte e sull’altro fronte cinque canditati ad ambire la carica di primo cittadino. In questo scenario osservo come Barattoni stia compiendo i suoi fitti contatti - indubbiamente facilitati in questa città per gli esponenti di sinistra -, mentre le altre composizioni pare siano più interessate a sottili contrasti fra le forze invece di creare i presupposti, come sarebbe giusto compiere, di coalizzarsi in caso di ballottaggio. Proprio sul tema delle minoranze, giustamente, ogni movimento o forza politica incarna sensibilità diverse, programmi più o meno personalizzati, evidenzia questioni locali latenti o emergenti insolute, e dimostra, quando riesce, gli impegni e i risultati raggiunti nella consiliatura precedente, ponendo al centro idee e proposte per il futuro.