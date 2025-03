La bufala QAnon di Cesare Sacchetti contro Obama e George Clooney | élite pedofila

Leggi su Open.online

Il noto complottista italianopubblica una foto che ritrae Baracka bordo di un’imbarcazione insieme a un «bambino letteralmente terrorizzato». Nello scatto, sempre secondo, l’attore americano «sembra che si allacci i pantaloni». Quanto basta per sostenere la teoria dell’«» di stampol’ex presidente americano e l’attore.Per chi ha frettaLa foto venne scattata nel Lago di Como nel 2019.Nell’imbarcazione non c’erano solo loro, ma anche le rispettive famiglie e amici.Gli scatti mostrano la gita in barca durante le vacanze estive dell’ex presidente americano.Il presunto bambino, osservando gli altri scatti fotografici, sembra piuttosto una donna adulta.AnalisiEcco il post pubblicato dail 24 marzo 2025:Una foto (autentica) di Barackin barca con un bambino letteralmente terrorizzato.