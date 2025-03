Internews24.com - Krstovic Inter, Trevisani frena: «Fossi in lui farei uno step in avanti prima del grande salto, magari va a finire in quella squadra»

Nelle ultime settimane il nome di Nikola Krstovic è tornato di moda per il calciomercato Inter, con i dirigenti nerazzurri che stanno vagliando diversi nomi per rivoluzionare, almeno parzialmente, il reparto avanzato che vedrà gli addii di Marko Arnautovic e di Joaquin Correa al termine della stagione (entrambi a fine contratto). Tra gli attaccanti accostati al club di Viale della Liberazione ci sono anche Santiago Castro del Bologna e Lorenzo Lucca dell'Udinese ma Riccardo Trevisani, nel corso dell'ultima puntata di 'Fontana di Trevi', podcast di Cronache di Spogliatoio, si è soffermato sul centravanti montenegrino del Lecce e sulla sua possibilità di fare il salto in una big come l'Inter meneghina.