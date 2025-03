Sport.quotidiano.net - Kossounou accelera, rientro più vicino. L’Atalanta lavora per il riscatto

Bergamo, 26 marzo 2026 –aspetta Odilonforse anche prima del previsto. Oggi, per il secondo giorno consecutivo, il difensore centrale ivoriano ha svolto un lavoro individuale sul campo prodromico alin gruppo. Che potrebbe avvenire già la prossima settimana o quella successiva. Il recupero del difensore ex Bayer Leverkusen - operato al tendine il 18 gennaio a Barcellona dall’equipe del professor Ramon Cougat, il "mago dei tendini” - prosegue senza intoppi e lo stesso giocatore nei giorni scorsi ha postato sui social delle sue foto in palestra corredate dalla scritta "one step closer”. IlGasperini lo attende come rinforzo per il finale di campionato, per dare energia, fisicità e atletismo alla sua difesa. L’ivoriano spera di giocare già da fine aprile, di collezionare una manciata di presenze per convincere poia riscattarlo a titolo definitivo dal Bayer Leverkusen per la cifra di 25 milioni.