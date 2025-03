Oasport.it - Konjoneh Maggi: “Stefano Baldini come allenatore mi ha dato quella grinta che mi mancava”

è stato l’ospite dell’ultima puntata di Run2u, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il mezzofondista della società Atletica Casone Noceto ha parlato del suo momento attuale, dei risultati ottenuti e degli obiettivi futuri in una carriera che sta sbocciando in maniera sempre più importante.Il classe 2003 inizia il suo racconto dagli Europei di Cross di Antlaya con un sesto posto di grande importanza: “Sicuramente una gara che ricordo bene – sorride – Non avevo grosse aspettativeche arrivavo da un ritiro al Campionato Europeo per cui non pensavo di fare cose particolari. Diciamo che ero consapevole di avere una ottima condizione perchè ero reduce da tanto allenamento ma,dico sempre, fino alla gara non si può mai sapere”. L’atleta di origini etiopi sta vivendo un momento fondamentale della sua carriera, dentro e fuori i campi di gara: “Da settembre ho deciso di cambiare molto a livello di allenamento e, in primo luogo, ho sceltoche non ha certo bisogno di presentazioni.