Kit di sopravvivenza europea per 72 ore: cosa serve in caso di guerra

Un kit dida usare indi, crisi o disastri. La Commissionespiegaavere per sopravvivere 72 ore indi crisi e presenta un piano pensato per incoraggiare i cittadini ad adottare misure pratiche, come il mantenimento di scorte essenziali indi emergenza con l’obiettivo di prevenire e reagire alle minacce e alle crisi emergenti. Tra le azioni previste nella strategia dell’Unioneanche quella di integrare lezioni sulla preparazione nei programmi scolastici e introdurre una giornatasulla preparazione.Kit di, la commissaria Hadia Lahbib spiegaA spiegareindio di crisi per sopravvivere 72 ore è la commissaria Ue per la Gestione delle crisi Hadja Lahbib che in un video pubblicato sui social mostra il suo kit di