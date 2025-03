Kiev | pace umiliante? Quasi impossibile

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

9.58 Con una"forzata,", l' Ucraina "cadrebbe in depressione": lo paventa il presidente Zelensky, per puntualizzare subito dopo: "Non credo che sarà così. Sarebbe un tradimento da parte dei nostri partner. E penso che Le possibilità che ciò accada siano praticamente pari a zero". , Ieri secondo round negoziale-Usa, dopo le 12 ore di colloqui Usa-Mosca. Concordato il divieto di attacco alle infrastrutture energetiche e un accordo per la navigazione sicura in Mar Nero. Mosca: ok, dopo revoca sanzioni.