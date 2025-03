Kiev a Ue | servono truppe che combattano

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

17.15 L'Ucraina ha bisogno di un contributo "serio" dall'Europa conpronte a combattere e non di peacekeeper dopo la fine delle ostilità con la Russia.Lo ha detto il negoziatore ucraino e collaboratore di Zelensky,Zhovkva,alla vigilia del vertice dei "volenterosi" a Parigi. "Non abbiamo bisogno di una semplice presenza per dimostrare che l'Europa è presente.Non è la quantità che conta.E' anche la loro prontezza a combattere, a difendersi, a essere equipaggiati,a capire che l'Ucraina è parte inevitabile della sicurezza europea", ha sostenuto.