Keira Knightley ha 40 anni i suoi dieci film che non potete non aver visto

festeggia i40con fierezza e una rinnovata consapevolezza. L’attrice britca, che spegne le candeline il 26 marzo, si dice felice di questo traguardo, sentendosi appagata sia sul piano professionale che personale.Dal 2013 è sposata con James Righton, tastierista della rock band Klaxons, e insieme hanno due figlie: Edie, nove, e Delilah, quattro. “La maggior parte dei miei amici ha già compiuto 40e sembra fantastico” ha dichiarato in un’intervista al Sunday Times. “Le mie bambine ora sono abbastanza grandi da permettermi un po’ di libertà, e sento che sarà divertente”.Nonostante la giovane età, la star di Black Doves vanta una carriera di oltre 25. Cresciuta in una famiglia di artisti – il padre, Will, è attore e la madre, Sharman Macdonald, sceneggiatrice – ha mostrato fin da piccola una passione per la recitazione.