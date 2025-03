Serieanews.com - Kean, pagano la clausola e addio Fiorentina: vestirà di nuovo il bianconero

Moise, stagione da protagonista e: l’attaccante saràladiil– SerieAnewsMoiseè una delle rivelazioni del campionato. Ben 20 gol in stagione, 15 in Serie A corredati da tre assist ed il secondo posto nella classifica marcatori alle spalle di Mateo Retegui. Chi aveva dubbi sul bomber classe 2000, beh, di certo si sarà ricreduto.aveva soltanto bisogno di un ambiente che gli desse fiducia per esprimersi al meglio.Lae Palladino l’hanno scelto e gli hanno consegnato le chiavi dell’attacco viola: un azzardo, almeno inizialmente, considerato comearrivasse da una stagione da zero gol all’attivo. Invece Palladino l’ha messo nelle condizioni ideali per fargli mettere in mostra il suo potenziale.